4 августа ХК "Металлург" примет дома "Витебск" в борьбе за Кубок Салея

Хоккейные баталии ярко возвращаются в новостную повестку. В самом разгаре борьба за Кубок Руслана Салея. 4 августа хоккейные фанаты внимательно следят сразу за тремя противостояниями.

В 18:10 стартовая битва дня развернется в Жлобине, где местный "Металлург" сразится с "Витебском" - эту встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

А уже в 19:00 начнется поединок между "Гомелем" и "Могилевом". Параллельно "Славутич" примет новополоцкий "Химик".