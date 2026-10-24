4 игры 26-го тура футбольной Высшей лиги запланированы на 24 октября

В футбольной Высшей лиге все ближе развязка - кто же станет чемпионом? Четыре поединка 26-го тура внесут изменения в сводный протокол первенства 24 октября.

Поклонников отечественной игры номер один ожидает "северное дерби" - "Витебск" посоперничает с "МЛ Витебск". Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Прямой эфир смотрите на "Беларусь 5".

Там же покажут трансляцию встречи "Гомеля" и минского "Динамо" в 13:00.

Также новополоцкий "Нафтан" ждет в гости "Ислочь", а борисовский БАТЭ - бобруйскую "Белшину".