40-летний нападающий "Вердера" отличился в концовке матча против "Майнца"

Забить на пятом десятке! Перуанский нападающий "Вердера" в матче немецкой Бундеслиги против "Майнца" вышел на замену в начале второго тайма и отличился в концовке. 3-го октября футболист отметил 40-летний юбилей. Гол не спас бременцев от поражения, 1:2. В таблице "Вердер" в зоне Лиги Европы на 6-м месте.