40 наград в десятый день Игр БРИКС выиграли белорусские спортсмены

Сорок медалей в шести видах спорта завоевали белорусские атлеты в десятый день Спортивных игр стран БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.



В субботу, 22 июня, копилка нашей делегации пополнилась на 9 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград. Чемпионами казанского форума стали гимнастка Николь Леута (обруч), сборная Беларуси в групповых упражнениях (мячи + ленты), дзюдоист Александр Сидорик (до 98 кг), гребцы Владислав Кравец (К1, 5000 м), Марина Литвинчук (К1, 5000 м), Иван Потапенко (С1, 5000 м) и Екатерина Семенцова (С1, 5000 м), а также экипажи мужской и женской байдарок-четверок на 500 м.



Серебряные медали выиграли боксеры Вадим Волчек (до 63,5 кг), Владислав Смягликов (свыше 92 кг) и Татьяна Трушкина (до 54 кг), дзюдоист Егор Воропаев (до 90 кг), гимнастки Николь Леута (мяч, булавы, без предмета), Анастасия Салос (мяч, булавы) и Дарья Веренич (без предмета), гребчиха Владислава Скриганова (в байдарке-одиночке на 5 км и вместе с Алексеем Мисюченко в миксте на 200 м).



Также на вторую ступень пьедестала поднимались мужчины в каноэ-четверке и женщины в байдарке-четверке, команда рапиристов в составе Егора Рябцева, Владимира Бутенко и Владислава Николаюка и команда шпажисток в составе Екатерины Пошерневой, Александры Цурской и Агаты Царьковой. Еще три серебра были завоеваны грациями в групповых упражнениях.



Обладателями бронзовых наград стали гребцы Маргарита Ткачева с Дмитрием Натынчиком (K2, микст), Александр Зубок с Инной Неделькиной (С2, микст) и квартет каноистов (500 м), дзюдоистка Анна Буракова (до 52 кг), мужская команда Беларуси по фехтованию на саблях, гимнастки Николь Леута (лента) и Дарья Грохотова (обруч, лента), а также представительницы борьбы на поясах Анастасия Гучок (до 58 кг), Анна Холопова (до 66 кг), Марина Слуцкая (до 76 кг) и Елизавета Моисеенко (свыше 76 кг).



