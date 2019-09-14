40 тысяч человек примут участие в Минском полумарафоне - 2019

Ярким завершением праздника станет V Минский полумарафон. Ожидается, что спортивный марафон побьет рекорды по количеству участников и их географии. Об этом рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. К нам съезжаются атлеты из 68 стран, всего в забегах примут участие 40 тысяч бегунов. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Самым массовым обещает быть и детский забег, который во второй раз включен в программу полумарафона. Это две тысячи юных бегунов.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "Если в прошлом году были представители 198 населенных пунктов страны, то в этом году плюс 50! В это с трудом верится, но это так, судя по регистрации, к нам присоединяются. То есть, мы реально бежим всей страной. Абсолютный рекорд у нас и по количеству иностранцев".



К слову, сам Вадим Девятовский побежит дистанцию 5 с половиной километров. Напомним, грандиозное спортивное событие стартует в столице завтра в 9 утра у Дворца спорта.

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