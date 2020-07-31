45 комплектов наград и около 500 спортсменов. "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні" открыты

Центральным и таким долгожданным спортивным событием дня, да что там, целого сезона стало открытие "Беларускіх лёгкаатлетычных гульняў" в Минске. А стадион "Динамо" продолжает подтверждать статус одной из главных легкоатлетических площадок страны и Старого Света. В прошлом году здесь проходили Европейские игры и матчевая встреча Европа - США. Сегодня здесь начался чемпионат Беларуси по легкой атлетике.







На 45 комплектов наград претендует около 500 белорусских спортсменов

Добавим, что чемпионы и призеры в двух видах программы уже известны. Золото в толкании ядра выиграли Алена Дубицкая и Алексей Ничипор, в беге на 10 тысяч метров самыми быстрыми и выносливыми оказались

и Нина Савина.

Для действующей победительницы полумарафона эта дистанция на чемпионате Беларуси не последняя. Кроме Нины Савиной, болельщики с нетерпением ожидали выступления любимчика публики Максима Недосекова. За быстрые секунды будет сражаться барьеристка Эльвира Герман. В прыжковом секторе ожидаем красивой борьбы с соперницами от Анастасии Мирончик-Ивановой. Татьяна Холодович, Анна Малыщик, Дарья Борисевич, Кристина Тимановская - эти имена на слуху у болельщиков.

Легкоатлеты сражаются не только за медали. В этом году у чемпионата Беларуси солидный призовой фонд - 40 тысяч рублей. Так, чемпион страны получит 350, серебряный призер - 230, а бронзовый - 120. Кроме того, специальные бонусы предусмотрены для тех спортсменов, результаты которых будут сопоставимы с достижениями призовой тройки на Олимпийских играх в Рио. Например, за повторение или улучшение результата чемпиона - 7 тысяч белорусских рублей. Но и это еще не все. В случае преодоления планки на высоте 2 метра 40 сантиметров - бонус в размере 25 тысяч рублей. Отдельная премия - если удастся обновить национальный рекорд в беге на 100 метров с барьерами.

Легкая атлетика уже побывала в центре города - на Немиге, накануне соревнования проходили на "Трудовых резервах". И вот сегодня чемпионат страны переместился на главный легкоатлетический стадион страны "Динамо". Уже прошла торжественная церемония открытия, в эти минуты разворачивается борьба за медали в различных дисциплинах. На месте событий работает наша съемочная группа.

Последние результаты, а главное эмоции и впечатления от долгожданного старта у спортивного обозревателя

Павла Капуцкого

. Павел, ждем от вас самых ярких новостей

(прямое включение).



На стадионе "Динамо" стартовали легкоатлетические игры

Добрый вечер! Только-только завершились первые церемонии награждения. Кто взял медали, расскажем чуть позже. А пока о другой церемонии - открытия.

. Автор хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы" сегодня, как и обещал, презентовал новую песню "Веснушки".





Тима Белорусских, певец:

"С нашим народом прекрасно контактировать. Просто за радость, что есть возможность даже просто увидеться.



- За легкой атлетикой следите?



- На самом деле нет, но занимаюсь, стараюсь. Мне кажется, это даже полезнее, чем следить. Лучше заниматься, но сегодня буду следить".



Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси:

"Это событие для страны, событие для нашего спорта, потому что давно мы не проводили подобного рода мероприятия. Соскучились все по выступлениям наших спортсменов. У нас много хороших спортсменов, они готовы показать, продемонстрировать свои результаты".



Соревновательная программа чемпионата Беларуси по легкой атлетике



У метателей молота лучший Павел Борейша, Татьяна Шабанова взяла золото в беге на 3000 метров с препятствиями. У мужчин в этой же дисциплине лучший Вячеслав Скудный. Дарья Борисевич - триумфатор в беге на 1500 метров. Юрий Заболотный с личным рекордом победил на стометровке. Здесь же у женщин быстрее всех Кристина Тимановская. И, пожалуй, главное событие вечера -

пытался замахнуться на 2 метра 36 сантиметров в прыжках в высоту. Это было бы повторение серебряного результата Олимпиады в Рио и личный рекорд Максима. В итоге 2 м 30 см. Все равно победа!

Максим Недосеков, чемпион Беларуси - 2020 в прыжках в высоту:

"Круто! У нас такой стадион! Он лучше даже, чем на Бриллиантовых лигах. Ты выступаешь как на международной арене, только это родная, сзади сидят все твои близкие. Прыгали только при помощи зрителей, что эта публика собралась. Я думал, что не прыгну 2 м 30 см, а каких-нибудь 2 м 20 см только прыгну и все".

Вячеслав Скудный, чемпион Беларуси - 2020 в беге на 3 000 м:

"Это очень важная победа! Спасибо всем зрителям, которые поддерживали. Спасибо родным, близким, каждому другу, каждому зрителю, которого я слышал. Я 4 года выступаю в конце именно на "Динамо", 4 года у меня получается обновить личный рекорд. И сейчас то же самое - личный рекорд плюс рекорд молодежи. Я старался, и у меня это получилось. У меня была цель, я к ней шел".

Это третьи крупные легкоатлетические соревнования на "Динамо"



и матчевая встреча Европа - США. На следующий запланирован командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Суперлиге (это элитный дивизион). Весной 2022 Минск примет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Пока наблюдаем за нашими звездами.Иван Тихон заканчивал учебу, поэтому не в лучшей форме. Но на "Динамо" все равно пришел.

Иван Тихон, двукратный призер Олимпийских игр в метании молота:

"Такой стадион как на международных соревнованиях. Поэтому спортсменам будет приятно почувствовать атмосферу соревнований, торжественную, праздничную и постараться использовать поддержку трибун для реализации своей цели".

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"Такое яркое событие мы хотим усилить не только внутри стадиона. Вы видели, какой антураж вокруг стадиона, чтобы у людей действительно был праздник. Все соскучились по спортивному празднику. Тем более наш зритель уже немножко избалован после Европейских игр, после матча уже хочется держать планку. Пусть это национальный чемпионат, но все равно хочется, чтобы наши атлеты ощущали эту невероятную энергетику. Уверен, что эта энергетика поможет им завоевывать медали и показывать хорошие результаты".

Самая насыщенная программа не только соревнованиями, но и звездами - в субботу и воскресенье. Что будет завтра, вы видите на экране. 100 метров с барьерами побежит Эльвира Герман, в метании копья выступит Татьяна Холодович.

Развлекательная программа для болельщиков

Спортсмены ждут вас на трибунах. А за их пределами для любителей королевы спорта подготовили разные активности и, что важно, фуд-корты. Если попасть в центр Минска на выходных не получается, то прямую трансляцию со стадиона "Динамо" будет вести

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