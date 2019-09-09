46 лет спустя Минск вновь стал местом сражения двух сильнейших команд планеты по легкой атлетике

Спортивное противостояние современности с приставкой "супер"! Да еще и на овале столичного стадиона "Динамо"! 46 лет спустя, Минск вновь становится местом сражения двух сильнейших команд планеты по легкой атлетике. Сегодня на беговые дорожки вышли европейцы и американцы. А тогда, в 1973 году, у нас в столице за титул сильнейшего боролись американцы и команда СССР. Тот поединок, можно сказать, стал символом стремления к политическому равновесию. Матчевые встречи в таком формате решено было возобновить в 2017-ом, и выбор в пользу Минска говорит о большом доверии международных структур. Наша страна всегда отзывается на предложение стать площадкой больших спортивных форумов, гарантируя при этом комфорт участникам и болельщикам. Установлен безвизовый режим для атлетов, организаторов и туристов. В Минск приехали звезды первой величины Екатерина Стефаниди, Рамиль Гулиев, Сандра Перкович, руководители международной и европейской федерации легкой атлетики. Сегодня Себастьян Коэ и Арне Хансен помимо деталей матча обсуждали и глобальные вопросы мирового спорта с Главой белорусского государства. Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси провести в будущем чемпионат Европы. О нынешней битве гигантов - наш обозреватель - Николай Стуло.



Идея матчевой встречи проста - два мировых легкоатлетических гиганта встречаются друг с другом на "Динамо" без посредников - фактически стенка на стенку. По 135 участников с каждой стороны. Такой формат противостояний был популярен и раньше, но Европа бросила вызов Америке впервые.

На матчевую встречу подтягивается не только спортивная, но и культурная элита страны

Душевность форума лучше всего чувствуется на подходе к чаше стадиона. Здесь развернулись развлекательные мероприятия. Болельщики из разных стран непринужденно общаются между собой. На матчевую встречу подтягивается не только спортивная, но и культурная элита страны, которая готова порассуждать, зачем Беларуси проведение подобных соревнований?



Понедельник и вторник - нетипичные дни для проведения больших спортивных мероприятий. Тем более исторических. Но в календаре легкой атлетики для первой матчевой встречи Европа - США нашли только такое время. Объяснение простое - чтобы собрать в Минске действительно звездный состав.

Никогда прежде королева спорта не появлялась в Беларуси в столь представительном составе, никогда прежде в суверенной истории мы не проводили столь крупных соревнований по легкой атлетике. Поэтому и отношение организаторов не дежурное, а привычное душевное.





Диск улетает на поле стадиона "Динамо" из руки двукратной олимпийской чемпионки Сандры Перкович. Позже по дорожке стадиона рысью промчится шестикратная чемпионка игр и самая титулованная на матчевой встрече Элиссон Феликс. Их метры и секунды в итоговых протоколах завораживают. Вообще рецепт успеха любого спортивного праздника известен - нужно собрать известных спортсменов, а для того, чтобы найти отклик трибун, в этом составе обязательно должны быть местные атлеты. Белорусов в матче 14, естественно, они выступают за Европу.



По задумке столицы матчевой встречи должны чередоваться - то в США, то в Европе. Но кто знает, может быть после нынешних соревнований всем так придется Минск по душе, что гости снова захотят вернуться? В Беларуси - только за!



Еще в ХХ веке спортивные площадки были местом выяснения отношений между большими странами. Белорусы со стажем помнят холодную войну между СССР и США, незримая борьба шла во многих сферах жизнедеятельности двух стран. Тогда в 60-70-х годах особую подоплеку имели все без исключения соревнования с участием представителей этих держав, тогда же придумали и противостояние в легкой атлетике - королеве спорта!

Первая подобная битва гигантов прошла в 1958-ом

11-ую встречу принял Минск в далеком 1973-ем - команда СССР победила американцев именно в нашей столице.

Беларусь хорошо себя зарекомендовала как хозяйка больших форумов, у нас строятся спортивные сооружения и любят спорт. Сомнений у мировых функционеров от королевы спорта в 2017 году не было: отдать первую, а потому историческую матчевую Европа - США именно Минску. Тогда глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен реанимировал эту идею, и при поддержке американских коллег местом проведения назвали Беларусь. Наша страна в свою очередь гарантировала - соревнования пройдут на обновленном стадионе "Динамо".

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Сегодня высокие гости посетили Дворец Независимости и на встрече с Александром Лукашенко признались - расчет оправдался. Президент Беларуси дал понять - наша страна открыта и в дальнейшем для любых соревнований, а сейчас благодарна Коэ и Хансену за доверие.





А. Лукашенко: "Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США"

Беларусь однозначно поддержит кандидатуру Коэ на следующих выборах президента Международной федерации, заявил Александр Лукашенко. В завершение встречи стороны обменялись подарками. Глава государства подарил гостям по эксклюзивному набору шоколада. В свою очередь Президенту Беларуси от Европейской легкоатлетической ассоциации вручили традиционный швейцарский колокол. Такой подарок обусловлен тем, что штаб-квартира ЕЛА находится в Лозанне.

А подарки по итогам матчевой встречи будут раздавать завтра вечером. На "Динамо" от каждой команды в дисциплине по четыре человека. Представлены 37 дисциплин атлетики. Призовой фонд соревнований более 800 тысяч евро. Победитель получает 7 тысяч. В эстафетах каждого победителя ждут по 6 тысяч.

Согласно указу Президента установлен безвизовый режим



Чтобы собрать в Минске по настоящему звездный состав, потребовались усилия - Президент Беларуси подписал указ, согласно которому установлен безвизовый режим для участников, организаторов матчевой встречи и иностранных туристов, которые захотят увидеть историческое событие воочию. То есть, гости приехали по билету на соревнования либо по аккредитации, многие открывают для себя Беларусь.

Телекартинку из Минска получают по всему миру - более чем 60 стран. Прямую трансляцию ведут такие компании, как NBC и BBC. Отвечает за продакшн Франческа Скотт-Виттори, у которой серьезный послужной список. Британка в свое время даже работала на трансляции свадьбы Кейт Мидлтон и Принца Уильяма. На матче задействуют три ПТС Белтелерадиокомпании, в которых ответственность возложена уже на белорусов.





На "Динамо" завершается первый соревновательный день



Сейчас на "Динамо" завершается первый соревновательный день: американцы сильны в спринтерских беговых дисциплинах, европейцы - в прыжках, метаниях и толканиях. Телекартинка, созданная профессионалами, даст исчерпывающую информацию о матче, но за эмоциями лучше приходить на арену. Завтра второй и решающий день. Поинтересуйтесь, возможно, удастся достать билет.