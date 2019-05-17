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49 юных спортсменов принимают участие в национальном отборе Всемирных игр победителей
После истории болезни начинается история побед. Раубичи принимают второй национальный отбор Всемирных игр победителей. Это уникальное состязание, организатором которого является благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Участвуют 49 юных спортсменов - мальчики и девочки от 10 до 17 лет, которые перебороли онкологическое заболевание и находятся в продолжительной ремиссии. Сегодня юные победители определяли сильнейших в беге на 60 метров и турнире по настольному теннису.
Завтра юных победителей ожидает борьба за шахматными досками, в бассейне и на футбольном поле. Более того, в мини-футбол сыграет и команда пап. Завершится национальный отбор долгожданной лотереей, по итогам которой определятся 25 счастливчиков. Они в июле отправятся в Москву на Всемирные игры юных победителей.
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