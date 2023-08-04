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4 августа стартуют II Игры стран СНГ - соревнования откроет турнир по художественной гимнастике
Главное спортивное событие года стартует уже сегодня. Несмотря на то что торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ пройдет в субботу, до первых соревнований остаются считанные часы.
Начнут борьбу за медали самые изящные спортсменки. Они выйдут на ковер столичного Дворца гимнастики в 14:25. В прямом эфире соревнования покажет "Беларусь 5". На 9 комплектов наград претендуют грации из 10-ти стран, среди которых призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Состязания по художественной гимнастике продлятся до 6 августа. И в эти же даты здесь же пройдет еще один представительный старт - "Хрустальная роза".
Активно в освещение II Игр стран СНГ включилось и Агентство теленовостей
Уже сегодня в эфире "Панорамы" смотрите продолжение проекта "PRO игры", теперь в формате информационных дневников. Кто поборется за медали мультиспортивного форума, сколько часов прямых трансляций предложит самый спортивный телеканал страны, антуражный репортаж из столичного Дворца гимнастики и, конечно же, история Игр стран СНГ - с чего все начиналось? От внимания наших корреспондентов не ускользнул ни один интересный факт.
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