4 августа стартуют II Игры стран СНГ - соревнования откроет турнир по художественной гимнастике

Главное спортивное событие года стартует уже сегодня. Несмотря на то что торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ пройдет в субботу, до первых соревнований остаются считанные часы.

Начнут борьбу за медали самые изящные спортсменки. Они выйдут на ковер столичного Дворца гимнастики в 14:25. В прямом эфире соревнования покажет "Беларусь 5". На 9 комплектов наград претендуют грации из 10-ти стран, среди которых призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Состязания по художественной гимнастике продлятся до 6 августа. И в эти же даты здесь же пройдет еще один представительный старт - "Хрустальная роза".





Активно в освещение II Игр стран СНГ включилось и Агентство теленовостей