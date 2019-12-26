4 белоруса на Матче всех звезд КХЛ

КХЛ отправит еще одного белоруса на Матч всех звезд, а Энрот будет заменен. Лига сформировала окончательный состав участников на ежегодную игру сильнейших. В список вошли сразу четыре представителя нашей страны. И это рекорд. Помимо Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Вячеслава Грецкого, в Москву отправится защитник "Трактора" Ник Бэйлен, которого выбрала КХЛ. Экс-голкипера минского "Динамо" Юнаса Энрота заменит вратарь "Локомотива" Илья Коновалов. 18 января будет мастер-шоу, а 19 января состоится сам Матч звезд. Он вновь пройдет в формате мини-турнира.