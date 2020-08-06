Накануне стало известно, что 4 белоруски попали в заявочный лист турнира серии "Большого шлема" - US Open. Это лидер нашей сборной Арина Соболенко, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко. Последняя оказалась в заявке по защищенному рейтингу. Ольга Говорцова пока седьмая запасная в основную сетку. Турнир примет Нью-Йорк с 31 августа по 13 сентября.