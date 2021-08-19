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4 белорусских спортсмена сегодня будут бороться за медали юниорского чемпионата мира по легкой атлетике

Сразу четыре белоруса сегодня будут бороться за медали юниорского чемпионата мира по легкой атлетике. Старт среди спортсменов до 20лет принимает столица Кении Найроби. В толкании ядра двое представителей Беларуси поспорят за пьедестал - Илья Мисовский и Евгений Бриги, в прыжках с шестом - Матвей Волков, а в метании диска у юниорок следим за выступлением Алины Никитенко. Эти финалы пройдут во время вечерней сессии, в 16 часов прямая трансляция начнется на "Беларусь 5. Интернет", а уже совсем скоро, в 8:40, на "Беларусь 5" - утренние выступления, где наши атлеты участие не принимают.

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