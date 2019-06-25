ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

4 день II Европейских игр - время ярких побед!

После четвертого дня II Европейских игр на втором месте в медальном зачете - белорусы. Вчера наша команда четыре раза поднималась на пьедестал: одно золото и три бронзы.На высшую ступень пьедесталаподнялась дзюдоистка Марина Слуцкая, Анна Гончарова напрыгала на батуте на бронзу, также третьими стали наши сборные в баскетболе 3х3.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все