4 день II Европейских игр - время ярких побед!

После четвертого дня II Европейских игр на втором месте в медальном зачете - белорусы. Вчера наша команда четыре раза поднималась на пьедестал: одно золото и три бронзы.На высшую ступень пьедесталаподнялась дзюдоистка Марина Слуцкая, Анна Гончарова напрыгала на батуте на бронзу, также третьими стали наши сборные в баскетболе 3х3.