3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
4 февраля в 15:00 Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады в Китае
К главной спортивной новости планеты. Менее суток до старта зимней Олимпиады. Уже завтра в 15:00 Белтелерадиокомпания в прямом эфире покажет церемонию открытия Игр в Китае.
Старт зимней Олимпиады - 2022 уже завтра
Официальная церемония состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют "Птичьим гнездом". Участие примут около 3 тысяч человек . Хотя сценарий шоу не раскрывается, известно, что основными темами масштабного представления станут экология, мир и олимпийские принципы. Прямая трансляция в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" начнется завтра, 4 февраля, в 15:00 по минскому времени. Уже сегодня сразу после "Панорамы" самые яркие моменты главного старта четырехлетия в ежедневном проекте АТН из Пекина "Олимпийский дневник". Не пропустите.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все