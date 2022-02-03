4 февраля в 15:00 Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады в Китае

К главной спортивной новости планеты. Менее суток до старта зимней Олимпиады. Уже завтра в 15:00 Белтелерадиокомпания в прямом эфире покажет церемонию открытия Игр в Китае.

Официальная церемония состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют "Птичьим гнездом". Участие примут около 3 тысяч человек . Хотя сценарий шоу не раскрывается, известно, что основными темами масштабного представления станут экология, мир и олимпийские принципы. Прямая трансляция в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" начнется завтра, 4 февраля, в 15:00 по минскому времени. Уже сегодня сразу после "Панорамы" самые яркие моменты главного старта четырехлетия в ежедневном проекте АТН из Пекина "Олимпийский дневник". Не пропустите.