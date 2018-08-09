Юниорская сборная по баскетболу уверенно преодолела групповой этап на чемпионате Европы в дивизионе Б

4 крупные победы в пяти матчах. Юниорская сборная Беларуси по баскетболу уверенно преодолела групповой этап на чемпионате Европы в дивизионе Б. Наши 18-летние девушки в заключительной игре в секстете разгромили Словакию, 90:46. В четвертьфинале наша команда в пятницу сыграет против сверстниц из Голландии.