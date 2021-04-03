Накануне после международной паузы стартовал третий тур в Высшей лиге. В Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет против "Витебска". В Солигорске "Шахтер" примет "Ислочь". В Гродно к "Спутнику" в гости пожалует футбольный клуб "Минск". А откроют программу игрового дня БАТЭ и "Гомель". В 14:00 прозвучит стартовый свисток. Прямая трансляция встречи - на телеканале "Беларусь 5". Отметим, последний раз "зелено-белые" обыгрывали борисовчан в 2013 году.