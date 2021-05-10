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4 медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике

4 медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике

Следующий этап Кубка мира в конце мая пройдет в итальянском Пезаро, а затем сильнейшие гимнастки выступят в 37-м чемпионате Европы. 9 июня турнир начнется в Варне.

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