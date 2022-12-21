4 млн аргентинцев встречали чемпионов мира по футболу

Футболистов аргентинской сборной, ставших чемпионами мира, по прибытии на родину встречала буквально вся нация: в Буэнос-Айресе собралось, по некоторым подсчетам, не менее 4 миллионов человек. Город был битком набит людьми от центра и до самых окраин. В Буэнос-Айресе сейчас стоит жара за 30 градусов, но людей это не остановило. Наблюдатели говорят о чувстве невероятного душевного подъема и единения, которое охватило всех аргентинцев. Триумфальный проезд по городу команды чемпионов длился 4 часа, и в конце концов его пришлось остановить: автомобиль не мог дальше пробиваться сквозь людские толпы. Футболистов эвакуировали на вертолетах. Футбольные чиновники обвинили полицию в том, что она испортила аргентинцам праздник: недовольство тех, кто не увидел своих героев, обернулось массовыми беспорядками.