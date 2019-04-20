4 тур чемпионата Беларуси по хоккею сегодня продолжится тремя матчами

Действующий чемпион - БАТЭ - в Мозыре сыграет со "Славией". Следом на столичном стадионе по улице Маяковского начнется дерби между "Торпедо" и минским "Динамо". За этой встречей следите в прямом эфире "Беларусь 5", начало в 15:50. Закроет игровой день противостояние "Городея" - "Торпедо-БелАЗ". Завершится же тур в воскресенье.