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4 тур чемпионата Беларуси по хоккею сегодня продолжится тремя матчами
Действующий чемпион - БАТЭ - в Мозыре сыграет со "Славией". Следом на столичном стадионе по улице Маяковского начнется дерби между "Торпедо" и минским "Динамо". За этой встречей следите в прямом эфире "Беларусь 5", начало в 15:50. Закроет игровой день противостояние "Городея" - "Торпедо-БелАЗ". Завершится же тур в воскресенье.
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