4-й этап Кубка Содружества по биатлону завершится масс-стартами

22 января в программе два масс-старта. За гонками следит съемочная группа Агентства теленовостей и корреспондент Кристина Камыш.



Уже известны результаты женского масс-старта на 12 с половиной километров и четырьмя огневыми рубежами. Напомним, всего 30 спортсменок квалифицируются в эту гонку. Среди них было 8 белорусок. Наилучший результат у Динары Алимбековой-Смольской.



В 12:15 в Раубичах начнется Гонка чемпионов. На лыжную трассу выйдут звезды биатлона, которые завершили свои профессиональные карьеры. Среди них призеры Олимпийских игр, планетарных и европейских форумов. В старт-листе - "наши" Елена Зубрилова, Ольга Назарова, Сергей Новиков, Олег Рыженков, Александр Сыман.

Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктор Майгуров, Ольга Подчуфарова. Запланирован сингл-микст. На дистанции команды будут выделяться разными цветами шапочек - красный, желтый, зеленый и так далее.

В Раубичах подготовлена большая зона гостеприимства: действует фуд-корт; на стадионе во время гонок организована развлекательная программа. Отрадно видеть зрителей из России, которые также приехали на Кубок Содружества. Для кого-то это первый визит в Мекку белорусского биатлона. А кто-то ранее уже бывал у нас в гостях.