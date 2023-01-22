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4-й этап Кубка Содружества по биатлону завершится масс-стартами
22 января в программе два масс-старта. За гонками следит съемочная группа Агентства теленовостей и корреспондент Кристина Камыш.
Уже известны результаты женского масс-старта на 12 с половиной километров и четырьмя огневыми рубежами. Напомним, всего 30 спортсменок квалифицируются в эту гонку. Среди них было 8 белорусок. Наилучший результат у Динары Алимбековой-Смольской.
В 12:15 в Раубичах начнется Гонка чемпионов. На лыжную трассу выйдут звезды биатлона, которые завершили свои профессиональные карьеры. Среди них призеры Олимпийских игр, планетарных и европейских форумов. В старт-листе - "наши" Елена Зубрилова, Ольга Назарова, Сергей Новиков, Олег Рыженков, Александр Сыман.
Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктор Майгуров, Ольга Подчуфарова. Запланирован сингл-микст. На дистанции команды будут выделяться разными цветами шапочек - красный, желтый, зеленый и так далее.
В Раубичах подготовлена большая зона гостеприимства: действует фуд-корт; на стадионе во время гонок организована развлекательная программа. Отрадно видеть зрителей из России, которые также приехали на Кубок Содружества. Для кого-то это первый визит в Мекку белорусского биатлона. А кто-то ранее уже бывал у нас в гостях.
Прямые трансляции ведет "Беларусь 5". Совсем скоро уже стартует Гонка чемпионов. Так что включайте спортивный телеканал. А вот, например, на мужской масс-старт из Минска в Раубичи еще можно успеть. Напомним, для удобства фанатов курсирует пригородный экспресс-маршрут номер 949. Он отправляться от станции метро "Борисовский тракт".
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