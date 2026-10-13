55 медалей и 2 мировых рекорда: сборная Беларуси по радиоспорту вернулась с чемпионата мира

13 октября в Национальном аэропорту Минск встречали сборную Беларуси по радиоспорту, которая добилась феноменального результата на 22-м чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии.

В Тунисе белорусские спортсмены завоевали сразу 55 медалей: 36 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. Более того, команда вновь подтвердила статус безоговорочного лидера, заняв общекомандное первое место, которое белорусы никому не отдают с 2001 года.

Кристина Самусевич и Анна Семенихина установили мировые рекорды.

Анна Семенихина, 15-кратная абсолютная чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии:

"В упражнении разрыв между соперниками составляет 1,5-3 очка. Делаешь упражнение и не представляешь, чем эта вся борьба завершится. Чем дальше, тем больше накал. На рекорд даже не рассчитывала. Очень обрадовалась".

На прошедшем чемпионате мира приняли участие 150 спортсменов из 15 стран.