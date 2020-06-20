5 побед подряд. Гродненский "Неман" обыгрывает в гостях "Слуцк" благодаря голу Павла Забелина - 1:0 - и поднимается на третье место чемпионата Беларуси. Такая серия викторий - повторение клубного рекорда "желто-зеленых". 5 побед кряду "Неман" одерживал в своей истории лишь дважды: в 1993-м и серебряном 2002-м. В следующем туре гродненцы примут брестское "Динамо".



Чемпион сегодня на своем поле сыграет с "Городеей", минское "Динамо" - с "Энергетиком-БГУ", а стартовый свисток первого субботнего матча прозвучит на стадионе "Трактор" в 16 часов. "Ислочь" встретится с жодинским "Торпедо". Все игры в прямом эфире на "Беларусь 5".



