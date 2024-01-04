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5 января состоится первая гонка третьего этапа Кубка Содружества - как Беларусь подготовилась к спортивному событию
Рождественская спортивная сказка будет ждать всех поклонников самого народного вида спорта Беларуси - биатлона. В четверг, 5 января, состоится первая гонка третьего этапа Кубка Содружества. На старт за три соревновательных дня выйдут одни из самых сильных атлетов современности: олимпийские призеры Эдуард Латыпов и Антон Смольский, чемпион мира Антон Бабиков, победительница этапов Кубка мира Анна Сола и наша олимпийская чемпионка Ирина Лещенко, а также многие другие. Раубичи - уникальный по своей сути комплекс, который идеально полвека тому назад вписался в неповторимый логойский ландшафт. И все, кто приезжает туда, чувствуют себя уютно - как дома. А вдобавок к большой развлекательной программе гонки экстра-класса. Как Беларусь подготовилась к главному спортивному событию января, узнал Андрей Козлов.
Амбиции Динары
Именно домашние этапы ровно год тому назад позволили Динаре, которая впервые вышла на старт под двойной фамилией Алимбекова-Смольская, заложить фундамент в будущей победе в Кубке Содружества. Ко всему прочему она тогда впервые победила в Раубичах. Это событие, признавалась спортсменка, для нее особенное и трепетное.
Сейчас действующая победительница дебютного Кубка Содружества Динара Смольская свое время уделяет первенцу, но и амбициозно рассуждает о возвращении в спорт.
Если возвращаться, то в отличной форме. Если я раньше говорила, что возвращаться для топ-6, то сейчас я буду возвращаться за победами.
Супруг Динары Антон, серебряный призер пекинской Олимпиады, после стартов в Уфе плодотворно отработал на сборе, Новый год встретил со своей семьей, и готов порадовать болельщиков в Раубичах. Совершенно перезагрузился и очень ждет всех зрителей на трибунах, при этом традиционно относится к ним с большим вниманием.
Хочется пожелать болельщикам стойкости на трибуне, взять как можно больше теплых вещей, потому что будет холодно. Для гонок достаточно комфортная погода. Минус10-13 градусов будут абсолютно комфортными.
Российские спортсмены готовятся в Раубичах
Лидер общего зачета у мужчин - Эдуард Латыпов. Титулованные россияне готовятся тут же, в Раубичах, в снежной рождественской атмосфере. Чемпион мира Антон Бабиков еще в Уфе ждал приезда в Беларусь.
Мы все с большим удовольствием готовы ехать в Минск, потому что всегда интересная борьба, очень радушный прием.
Двое белорусов в тройке общего зачета: Смольский второй, Лазовский, который феерил в Уфе, поднялся на третью позицию. Все активно работали на стрельбище и на лыжне в Раубичах, как и женская сборная во главе с Анной Солой.
Параллельно с тренировкой шли последние приготовления, но трасса уже наверняка при небольшом минусе будет комфортна для спортсменов. Организаторы очень постарались, ведь Раубичи - это всегда по ГОСТу, это знак качества.
У нас нет разделения соревнований на мероприятие республиканского, мирового или международного масштаба. Мы все время проводим так, как требую правила соревнований. Все должно быть четко организовано.
В общем, все в нетерпении старта. А что же зрители? Ведь именно они главные герои потрясающего антуража.
Минсктранс организовал специальный маршрут
Стартовая точка для всех поклонников биатлона, которые отправятся в Раубичи не частным транспортом, будет у станции метро " Борисовский тракт". Минсктранс организовал специальный маршрут.
По прибытии всех будет ждать развлекательная программа и, как всегда, большая линейка фуд-кортов с блюдами на любой вкус. Зрителей ждет настоящая спортивная рождественская спортивная сказка, которая была здесь не раз. Пресс-центр заработает в полную силу к завтрашнему раннему утру. А телеканал "Беларусь 5" уже провел соответствующие тесты - биталон будет показан красиво, живо и с именитыми гостями в режиме лайф. От режиссеров Белтелерадиокомпании не ускользнет ни один выстрел.
Визитная карточка Беларуси - высокая организованность, плановость. Мы продумали каждый нюанс, каждый момент. Мелочей не бывает.
В прошлом году в Раубичах белорусы показали свою организационную силу. А сейчас установилась и самая комфортная для биатлона погода. Но это не случайно: удача любит тех, кто этого заслуживает.
У предстоящего этапа есть один очень важный момент. Соревнования подведут черту под полувековой историей нашего знаменитого комплекса. Раубичам в феврале исполнится 50 лет!
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