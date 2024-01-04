5 января состоится первая гонка третьего этапа Кубка Содружества - как Беларусь подготовилась к спортивному событию

Рождественская спортивная сказка будет ждать всех поклонников самого народного вида спорта Беларуси - биатлона. В четверг, 5 января, состоится первая гонка третьего этапа Кубка Содружества. На старт за три соревновательных дня выйдут одни из самых сильных атлетов современности: олимпийские призеры Эдуард Латыпов и Антон Смольский, чемпион мира Антон Бабиков, победительница этапов Кубка мира Анна Сола и наша олимпийская чемпионка Ирина Лещенко, а также многие другие. Раубичи - уникальный по своей сути комплекс, который идеально полвека тому назад вписался в неповторимый логойский ландшафт. И все, кто приезжает туда, чувствуют себя уютно - как дома. А вдобавок к большой развлекательной программе гонки экстра-класса. Как Беларусь подготовилась к главному спортивному событию января, узнал Андрей Козлов.

Амбиции Динары

Именно домашние этапы ровно год тому назад позволили Динаре, которая впервые вышла на старт под двойной фамилией Алимбекова-Смольская, заложить фундамент в будущей победе в Кубке Содружества. Ко всему прочему она тогда впервые победила в Раубичах. Это событие, признавалась спортсменка, для нее особенное и трепетное.

Сейчас действующая победительница дебютного Кубка Содружества Динара Смольская свое время уделяет первенцу, но и амбициозно рассуждает о возвращении в спорт.





Если возвращаться, то в отличной форме. Если я раньше говорила, что возвращаться для топ-6, то сейчас я буду возвращаться за победами. Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018

Супруг Динары Антон, серебряный призер пекинской Олимпиады, после стартов в Уфе плодотворно отработал на сборе, Новый год встретил со своей семьей, и готов порадовать болельщиков в Раубичах. Совершенно перезагрузился и очень ждет всех зрителей на трибунах, при этом традиционно относится к ним с большим вниманием.

Хочется пожелать болельщикам стойкости на трибуне, взять как можно больше теплых вещей, потому что будет холодно. Для гонок достаточно комфортная погода. Минус10-13 градусов будут абсолютно комфортными. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону

Российские спортсмены готовятся в Раубичах

Лидер общего зачета у мужчин - Эдуард Латыпов. Титулованные россияне готовятся тут же, в Раубичах, в снежной рождественской атмосфере. Чемпион мира Антон Бабиков еще в Уфе ждал приезда в Беларусь.

Мы все с большим удовольствием готовы ехать в Минск, потому что всегда интересная борьба, очень радушный прием. Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону

Двое белорусов в тройке общего зачета: Смольский второй, Лазовский, который феерил в Уфе, поднялся на третью позицию. Все активно работали на стрельбище и на лыжне в Раубичах, как и женская сборная во главе с Анной Солой.

Параллельно с тренировкой шли последние приготовления, но трасса уже наверняка при небольшом минусе будет комфортна для спортсменов. Организаторы очень постарались, ведь Раубичи - это всегда по ГОСТу, это знак качества.

У нас нет разделения соревнований на мероприятие республиканского, мирового или международного масштаба. Мы все время проводим так, как требую правила соревнований. Все должно быть четко организовано. Юрий Альберс, государственный тренер сборной Беларуси по биатлону

В общем, все в нетерпении старта. А что же зрители? Ведь именно они главные герои потрясающего антуража.

Минсктранс организовал специальный маршрут



Стартовая точка для всех поклонников биатлона, которые отправятся в Раубичи не частным транспортом, будет у станции метро " Борисовский тракт". Минсктранс организовал специальный маршрут.

По прибытии всех будет ждать развлекательная программа и, как всегда, большая линейка фуд-кортов с блюдами на любой вкус. Зрителей ждет настоящая спортивная рождественская спортивная сказка, которая была здесь не раз. Пресс-центр заработает в полную силу к завтрашнему раннему утру. А телеканал "Беларусь 5" уже провел соответствующие тесты - биталон будет показан красиво, живо и с именитыми гостями в режиме лайф. От режиссеров Белтелерадиокомпании не ускользнет ни один выстрел.

Визитная карточка Беларуси - высокая организованность, плановость. Мы продумали каждый нюанс, каждый момент. Мелочей не бывает. Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси

В прошлом году в Раубичах белорусы показали свою организационную силу. А сейчас установилась и самая комфортная для биатлона погода. Но это не случайно: удача любит тех, кто этого заслуживает.