5 золотых медалей у Бокого, первое место - у Щелканова. Белорусы продолжают покорять Паралимпиаду-2024

Громкий триумф белорусов на Паралимпиаде в Париже продолжается. Спортсмены накануне подарили новый повод для гордости и радости - плюс 2 золотые награды и 2 побитых рекорда.

Игорь Бокий, 21-кратный чемпион Паралимпийских игр

Наш легендарный Игорь Бокий вновь взошел на высшую ступень пьедестала. На дистанции 200 м комплексным плаванием белорус показал время 2 минуты 2,03 секунды, тем самым установил новый мировой рекорд в этой дисциплине. С очередной громкой победой атлета и его команду поздравил Александр Лукашенко.

"Гордимся твоими успехами. Ты добился выдающегося результата, завоевав на четырех паралимпиадах целую россыпь наград во имя родной Беларуси и во славу отечественного спорта. От всей души поздравляю тебя и твоих тренеров с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже. Желаю дальнейших успехов в твоей спортивной судьбе".

Игорь Бокий - самый титулованный пловец в истории Паралимпийских игр. Спортсмен за свою карьеру завоевал уже 21 золотую медаль.

Паралимпийские игры. Егор Щелканов завоевал золото на дистанции 100 м на спине

Еще один триумфальный финиш показал белорус Егор Щелканов. На дистанции 100 м на спине он не просто стал первым, но и установил новый паралимпийский рекорд, коснувшись бортика на четверть секунды быстрее предыдущего достижения.