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5 золотых медалей у Бокого, первое место - у Щелканова. Белорусы продолжают покорять Паралимпиаду-2024
Громкий триумф белорусов на Паралимпиаде в Париже продолжается. Спортсмены накануне подарили новый повод для гордости и радости - плюс 2 золотые награды и 2 побитых рекорда.
Игорь Бокий, 21-кратный чемпион Паралимпийских игр
Наш легендарный Игорь Бокий вновь взошел на высшую ступень пьедестала. На дистанции 200 м комплексным плаванием белорус показал время 2 минуты 2,03 секунды, тем самым установил новый мировой рекорд в этой дисциплине. С очередной громкой победой атлета и его команду поздравил Александр Лукашенко.
"Гордимся твоими успехами. Ты добился выдающегося результата, завоевав на четырех паралимпиадах целую россыпь наград во имя родной Беларуси и во славу отечественного спорта. От всей души поздравляю тебя и твоих тренеров с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже. Желаю дальнейших успехов в твоей спортивной судьбе".
Игорь Бокий - самый титулованный пловец в истории Паралимпийских игр. Спортсмен за свою карьеру завоевал уже 21 золотую медаль.
Паралимпийские игры. Егор Щелканов завоевал золото на дистанции 100 м на спине
Еще один триумфальный финиш показал белорус Егор Щелканов. На дистанции 100 м на спине он не просто стал первым, но и установил новый паралимпийский рекорд, коснувшись бортика на четверть секунды быстрее предыдущего достижения.
Сегодня белорусские паралимпийцы продолжат борьбу за медали. В 9:30 предварительные заплывы на дистанции 100 м вольным стилем в классе S12 проведут Максим Вашкевич и Дмитрий Солей. А уже вечером следим за легкой атлетикой - Владислав Гриб в 19:22 оспорит награды в метании булавы.
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