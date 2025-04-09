6 часов возле касс "Минск-Арены" - болельщики минского "Динамо" продолжают бить рекорды

На следующей неделе "зубров" уже ждут на родной "Минск-Арене". Сегодня были проданы абсолютно все билеты на обе домашние встречи "зубров" с "Трактором". С момента открытия касс прошло всего полчаса, как все квиткі были раскуплены. Вот такая народная любовь к "Динамо" у белорусских болельщиков, многие из которых приезжают из других городов Беларуси.

Вдохновлены успехами команды и воспитанники школы "Динамо-Джуниверс". Каждый ребенок мечтает в будущем выступать за "бело-синих" и бороться за Кубок Гагарина! На одну из тренировок подрастающей смены отправилась и наша съемочная группа, прежде выяснив, есть ли билеты в кассах на домашнюю встречу "Динамо" с "Трактором".

Кубок Гагарина. Очередные аншлаги ожидаются на "Минск-Арене"

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На "Минск-Арене" мы ждем "Динамо" 16 и 18 апреля. И точно уже будут зафиксированы очередные аншлаги. Ведь третий этап продажи билетов сегодня завершился буквально за 25 минут. Все квитки проданы. И снова зафиксирован рекорд - первые поклонники "зубров" пришли к кассам "Минск-Арены", только представьте, в три часа ночи. То есть шесть часов они провели здесь, чтобы вот эти заветные квитки приобрести.

Болельщики приезжали из других городов - уж очень хочется насладиться атмосферой "Минск-Арены" и на трибунах поддержать наше родное "Динамо". Вот только билеты очень быстро были раскуплены.

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Болельщики громко поддерживают "Динамо" в Минске во время выездных матчей плей-офф. Фан-дом клуба переполнен. А хоккеисты, нет сомнений, даже за две с половиной тысячи километров, которые разделяют Минск и Челябинск, "зубры" чувствуют, что за них переживает вся страна!

Успехи белорусского клуба в КХЛ мотивируют работать еще больше и подрастающее поколение - воспитанники ведущей хоккейной школы Беларуси - "Динамо-Джуниверс" пока только мечтают так ярко выступать за свою основную команду и переписывать с ней историю. Так, и пятилетний сын известного всем Андрея Костицына не пропускает тренировки.

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