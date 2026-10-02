60 лет на спортивной орбите: как Дворец спорта стал символом Минска

Вряд ли кто-то, проходя мимо Дворца спорта на проспекте Победителей в Минске, не бросит на него взгляд. За десятилетия эта магистраль столицы выросла далеко в длину и стала настоящим спортивным проспектом.

Чуть позже там возвели БГУФК и Дворец тенниса, а во времена независимости Беларуси появились крытый футбольный манеж, большой комплекс футбольных полей, технический центр и Академия футбола Ассоциации "Белорусская федерация футбола", Минск-Арена, которая приняла матчи чемпионата мира по хоккею и чемпионат Европы по фигурному катанию, и Дворец художественной гимнастики. Но первым был Дворец спорта.

Когда сегодня смотришь на дворец, кажется, что он несколько теряется в архитектурном ансамбле. Но 60 лет назад его строительство стало важным явлением в истории Беларуси, поскольку подобного спортивного объекта на тот момент в республике не было.

В Государственном архиве Республики Беларусь можно отыскать проекты едва ли не всех спортивных сооружений Минска и Беларуси. Здесь же хранятся эскизы возможных проектов Дворца спорта и фотографии главного архитектора Сергея Филимонова.

Архитектор Сергей Филимонов

Строительство Дворца спорта в середине 1960-х запечатлено и в кинокартине "Любимая" киностудии "Беларусьфильм" - именно по нему гуляют герои картины.

За 60 лет дворец стал частью культуры и долгое время находился на купюре номиналом 5000 рублей, и все, кто расплачивался ими в магазинах, даже не понимали, какое великое и спортивное сооружение изображено. Тогда в Минске активно менялась центральная ось города для комфортной жизни горожан. Проспект Победителей - место для белорусской столицы исторически заметное. Здесь находились Татарская слобода и Татарские огороды, а на момент возведения здесь было начало парковой магистрали. Позже - начало проспекта Победителей.

"7 мая 1966 года открылись двери этого учреждения. Здесь же и продолжается спортивная деятельность. Этим знаковым сооружением была начата традиция и отсчет проспекту Победителей, на котором сейчас расположено много спортивных объектов. Дворец спорта - прародитель этого спортивного направления Минска", - поделился директор Дворца спорта Егор Хмельков.

Бум строительства спортивных объектов 1960-1970-е годы продвигал руководитель спортивной отрасли БССР Виктор Ливенцев.

Когда-то Дворец спорта был на Немиге не единственным большим спортивным объектом. Около Троицкого предместья находился стадион "Трудовые резервы", где на трибунах собиралось множество белорусских болельщиков. В 1980-е годы "Трудовые резервы" ушли под воду, поскольку в центральной части города продолжали развивать инфраструктуру. Сейчас это одно из любимых и главных мест отдыха для горожан, но инфраструктура Дворца спорта всегда расширялась.

"В настоящее время мы все учреждения называем Республиканский центр Олимпийской подготовки по игровым видам спорта "Дворец спорта". В состав учреждения входит не только здание спортивного сооружения, но и сам "Дворец спорта". На малой ледовой арене базируется "Динамо Джуниверс", где дети различных возрастов играют в хоккей. Здесь же проходят их домашние матчи в рамках первенства Республики Беларусь. Летом на "Палова-арене" проводятся соревнования по баскетболу 3х3, а зимой - массовое катание на коньках для населения", - рассказал директор Дворца спорта.

Егор Хмельков

II Европейские игры 2019 года стали яркой страницей в истории Дворца спорта, но в разное время там проходили чемпионат мира по борьбе, чемпионат Европы по боксу и тяжелой атлетике. Там побывали знаменитые звезды мировой эстрады. Во Дворце спорта можно найти не только уменьшенную копию многофункционального спортивного комплекса, но и книгу почетных гостей. Оставил в ней свой автограф даже певец Олег Газманов. Это случилось 10 марта 2006 года.

Егор Хмельков:

"В 2026 году отмечается юбилей - Дворцу спорта исполняется 60 лет. К дате издали книгу, где отразили самые яркие моменты жизни сооружения. Здесь побывало много известных спортсменов, артистов. Но все же хочется отметить Президента Беларуси Александра Лукашенко, который, посещая объект, пожелал ему дальнейшего развития, всего самого наилучшего и сделал запись в книге почетных гостей. Всего в книге насчитывается порядка 500 записей. Здесь бывали известные артисты не только Беларуси, но и России, даже еще СССР, иностранные гости".

Дворец спорта даже со строительством таких комплексов, как Дворец Республики или Минск-Арена, остается центром больших событий спорта и общественно-политической жизни Беларуси. Но самое главное - это музей под открытым небом, где сохранена память о великих победах гандбольного клуба "СКА-Минск", белорусах-победителях Кубка Европейских чемпионов.

Дворец спорта - постоянный дом спортивной борьбы. Кроме Европейских игр и чемпионата мира, здесь проходил чемпионат Европы, постоянно проходят турниры памяти двух великих белорусских борцов и олимпийских чемпионов: "вольники" соревнуются на турнире памяти Александра Медведя, "греко-римляне" - на турнире памяти Олега Караваева.

Дворец спорта появился на архитектурной карте Минска 60 лет назад. И за это время он стал настоящим символом города, который с каждым годом становится только красивее, как и проспект Победителей.

Дворцу спорта - 60 лет. Как строился спортивный объект и почему является гордостью Минска, смотрите в специальном репортаже.