6 апреля в Лиде прошел турнир по баскетболу Special Olympics

6 апреля в Лиде прошел Республиканский турнир по баскетболу среди команд, тренирующихся по уникальной программе Special Olympics. Это воспитанники школ-интернатов с особенностями психо-физического развития. Главный принцип соревнований - каждый участник должен занять место и получить награды, чтобы у него был стимул для дальнейших тренировок. Поэтому после окончания игрвсе ребята, без исключения, получат медали, дипломы и подарки.