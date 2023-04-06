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6 апреля в Лиде прошел турнир по баскетболу Special Olympics

6 апреля в Лиде прошел Республиканский турнир по баскетболу среди команд, тренирующихся по уникальной программе Special Olympics. Это воспитанники школ-интернатов с особенностями психо-физического развития. Главный принцип соревнований - каждый участник должен занять место и получить награды, чтобы у него был стимул для дальнейших тренировок. Поэтому после окончания игрвсе ребята, без исключения, получат медали, дипломы и подарки.

Этот турнир проходит в рамках республиканского календарного плана Министерства спорта и туризма Республики Беларусь при поддержке Президентского спортивного клуба. В турнире принимают участие 7 команд из школ-интернатов для людей с особенностями психофизического развития. И этот турнир проходит ежегодно.
Лариса Таболина, исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Special Olympics"

Белорусский комитет "Special Olympics" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями развития через занятия спортом. Ежегодно общественное объединение проводит региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, плаванью и другим специальным олимпийским видам спорта.

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