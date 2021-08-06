6 августа станет известен обладатель Кубка Беларуси по футболу среди женских команд

Кто станет обладателем Кубка Беларуси по футболу среди женских команд - узнаем уже сегодня вечером. На столичном "Динамо" трофей разыграют 8-кратные победители турнира против действующих обладателей трофея. Футболистки "Минска" сразятся с девушками из "Динамо-БГУФК". Начало игры в 19:00, вход на трибуны бесплатный. Прямая трансляция встречи - на "Беларусь 5".