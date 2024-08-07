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6 медалей и отличная оценка. В Молодечно завершился чемпионат мира по городошному спорту
6 медалей, отличная оценка организации и, главное, атмосфера на турнире. В Молодечно завершился чемпионат мира по городошному спорту. В нем приняли участие спортсмены из 19 стран. Состязания проходили на специально построенной для этого вида спорта площадке. Участники турнира поставили максимальные оценки по комфорту. В сильнейшей лиге А на медали претендовали спортсмены из 4 стран. Помимо хозяев, это команды России, Германии и Казахстана. Состязались игроки в 3 дисциплинах: классических, еврогородках и финских. В итоге один из лидеров нашей сборной Геннадий Сушко стал серебряным призером чемпионата мира в классике. Еще 5 наград - 3 серебра и 2 бронзы - наши спортсмены завоевали по итогам командных турниров.
Всем я доволен. Конечно, хотелось бы немножко получше выступить. Но как получилось, так получилось. А так атмосфера великолепная. Площадки новые сделали к чемпионату. Все очень довольны. Я пообщался и с казахстанцами, пообщался и с россиянами. Все очень и очень довольны.
Мы не первый год выступаем все вместе, мы рады друг друга видеть. В первую очередь, это такая дружеская нота: соревнования, встречи, общение. Это всегда хорошо и позитивно. И когда все заканчивается, немножко грустно.
Больше всего наград завоевали наши гости из России. Поднималась на пьедестал и команда Германии. Но с багажом приятных впечатлений и эмоций уехали все участники чемпионата.
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