6 медалей и отличная оценка. В Молодечно завершился чемпионат мира по городошному спорту

Всем я доволен. Конечно, хотелось бы немножко получше выступить. Но как получилось, так получилось. А так атмосфера великолепная. Площадки новые сделали к чемпионату. Все очень довольны. Я пообщался и с казахстанцами, пообщался и с россиянами. Все очень и очень довольны.

Геннадий Сушко, двукратный призер чемпионата мира - 2024 по городошному спорту