6 медалей завоевали белорусские батутисты на турнире в Санкт-Петербурге

Шесть медалей в копилке сборной Беларуси на Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге. Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров стал победителем индивидуальных соревнований, а бронзу примерил Олег Рябцев.



В синхронных прыжках наш дуэт Алексей Дудоров - Себастьян Станкевич завоевал серебро, а Гончаров и Рябцев стали третьими. У женщин в этом виде программы Злата Шалковская и Виктория Куйдан поднялись на высшую ступень пьедестала, серебро у Татьяны Петрени и Виолетты Бордиловской.