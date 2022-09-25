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6 медалей завоевали белорусские батутисты на турнире в Санкт-Петербурге

Шесть медалей в копилке сборной Беларуси на Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге. Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров стал победителем индивидуальных соревнований, а бронзу примерил Олег Рябцев.

В синхронных прыжках наш дуэт Алексей Дудоров - Себастьян Станкевич завоевал серебро, а Гончаров и Рябцев стали третьими. У женщин в этом виде программы Злата Шалковская и Виктория Куйдан поднялись на высшую ступень пьедестала, серебро у Татьяны Петрени и Виолетты Бордиловской.

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