6-й тур чемпионата Беларуси по футболу - 1 мая состоятся два матча

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня будут сыграны два поединка: "Ислочь" примет "Минск", а брестское "Динамо" - "Арсенал" из Дзержинска. В прямом эфире спортивного канала следите за игрой бело-синих и "канониров" - начало в 20:30. Победа "Динамо" позволит "южанам" покинуть зону вылета.