7 белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Огонь IV летних юношеских Олимпийских игр зажжен в Дакаре. Центральной темой церемонии открытия мультиспортивного форума стала культура Сенегала. Зрители шоу познакомились с самобытностью страны через музыку, танцы, борьбу и современное искусство. Сквозь образы персонажей трех поколений организаторы рассказали о прошлом, настоящем и будущем Африки.

Подчеркнем, что Игры для атлетов, возраст которых на момент соревнований не превышает 17 лет, являются первым олимпийским событием на территории этого континента.

Для белорусов данный старт тоже особенный. Впервые за долгое время белорусы будут выступать на состязаниях под эгидой МОК с национальной символикой. Право нести государственный флаг на параде стран-участниц были удостоены представители плавания - Полина Белявская и Максим Машлякевич.

Дополним, что только часть белорусской делегации находится в Сенегале. Всего же 7 белорусских атлетов выступят в шести видах спорта. В состав сборной, кроме пловцов, вошли представители дзюдо, стрельбы из лука, тхэквондо, фехтования и брейкинга.

В мультиспортивном форуме примут участие более 2,6 тыс. человек, которые разыграют 153 комплекта медалей.