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7 белорусов поборются за медали ЧЕ по биатлону в Раубичах в суперспринтах

Сразу четыре белоруски пробились в финал суперспринта на домашнем чемпионате Европы по биатлону. Динара Алимбекова и вовсе показала лучшее время из более чем ста спортсменок. И, кстати, трассой олимпийская чемпионка довольна. Также в заветной тридцатке Ирина Кривко, Анна Сола и Аделина Сабитова.

Мужскую квалификацию выиграл Антон Смольский. Меньше чем через полчаса на финальный старт вместе с ним выйдут Виктор Кривко и Сергей Бочарников. В 18 часов борьбу за медали суперспринта начнут женщины. Прямая трансляция из Раубичей на "Беларусь 5".

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