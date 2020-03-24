7 игроков "Динамо-Молодечно" дисквалифицированы за договорной матч

Сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о договорном хоккейном матче в ноябре прошлого года между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев". По данным следствия, игрокам команды "Динамо-Молодечно" от иностранцев поступило предложение преднамеренно проиграть в матче с командой "Могилев". Цена вопроса - миллион российских рублей.В СК уточнили, что деньги спортсмены не получили, в дело вовремя вмешались сотрудники отечественного ГУБОП.

Тогда действия спортсменов квалифицировали как покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования. В отношении инициаторов договорного матча уголовное дело выделено в отдельное производство. Кто эти люди - следствие не уточняет. В отношении трех игроков команды "Динамо-Молодечно" уголовное преследование прекращено, четверым придется ответить перед судом. И накануне стало известно, что дисциплинарный комитет Белорусской федерации хоккея вынес решение по делу о договорном матче, в котором засветились игроки "Динамо-Молодечно". Все семеро дисквалифицированы.