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7 игроков "Динамо-Молодечно" дисквалифицированы за договорной матч

Сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о договорном хоккейном матче в ноябре прошлого года между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев". По данным следствия, игрокам команды "Динамо-Молодечно" от иностранцев поступило предложение преднамеренно проиграть в матче с командой "Могилев". Цена вопроса - миллион российских рублей.В СК уточнили, что деньги спортсмены не получили, в дело вовремя вмешались сотрудники отечественного ГУБОП.

Во время допросов игроки подтвердили, что матч действительно носил договорной характер

Тогда действия спортсменов квалифицировали как покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования. В отношении инициаторов договорного матча уголовное дело выделено в отдельное производство. Кто эти люди - следствие не уточняет. В отношении трех игроков команды "Динамо-Молодечно" уголовное преследование прекращено, четверым придется ответить перед судом. И накануне стало известно, что дисциплинарный комитет Белорусской федерации хоккея вынес решение по делу о договорном матче, в котором засветились игроки "Динамо-Молодечно". Все семеро дисквалифицированы.

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