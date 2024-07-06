7 июля на минском стадионе "Динамо" состоится матч легенд - что восхитит зрителей

Большое событие этим летом ждет всех поклонников футбола.

В рамках матча легенд на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске сойдутся знаменитые на весь мир игроки из России и Беларуси: Аршавин против Глеба, Титов против Калачева. А тренировать команды будут мэтры Эдуард Малофеев, Юрий Семин и Валерий Газзаев. Встреча приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Андрей Козлов рассказал о предстоящем ярком футбольном празднике.

Концентрация мировой легендарности на "Динамо" в воскресенье, 7 июля, восхитит зрителей. Ровно 15 лет назад звезда российского футбола Андрей Аршавин в футболке лондонского "Арсенала" забил четыре мяча "Ливерпулю", а вскоре будет радовать минского зрителя своей блестящей игрой.

Звезда английской Премьер-лиги нулевых есть и в обойме сборной Беларуси - Александр Глеб также выйдет на поле стадиона "Динамо".

В фойе перед официальной пресс-конференцией футболисты, игравшие и вместе, и друг против друга, встретились как старые друзья. Атмосфера располагала. И вокруг сплошь тренеры-мэтры. От нас Малофеев и Байдачный. От России - Семин и Газзаев.

На "Динамо" вновь увидим Эдуарда Малофеева, как в 1982-м.

На тренировке особенно живой интерес проявляли дети, ведь и Сычев, и Шишкин, и Пименов играли в футбол относительно недавно.

Июньский матч национальных сборных Беларуси против России показал, что интерес у зрителейогромный, и онивсегда рады видеть большой футбол.