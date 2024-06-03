7 июня на национальном стадионе "Динамо" состоится футбольный матч "Беларусь - Россия"

Да, я бывал на "Динамо", и возле него. Смотрел много матчей чемпионата Беларуси с участием "Динамо". И я очень жду, что в эту пятницу придет немало болельщиков, которые будут гнать команду вперед. Надеюсь, что будет очень хорошая атмосфера, и мы покажем хорошую игру. Болельщики будут рады, а мы добьемся победы.

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу