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7 июня на национальном стадионе "Динамо" состоится футбольный матч "Беларусь - Россия"

Большой футбольный праздник в Минске. 7 июня на национальном стадионе "Динамо" состоится матч с приставкой "долгожданный". Международный товарищеский поединок "Беларусь - Россия". Это будет увлекательное спортивное зрелище с громкой культурно-развлекательной программой.

Да, я бывал на "Динамо", и возле него. Смотрел много матчей чемпионата Беларуси с участием "Динамо". И я очень жду, что в эту пятницу придет немало болельщиков, которые будут гнать команду вперед. Надеюсь, что будет очень хорошая атмосфера, и мы покажем хорошую игру. Болельщики будут рады, а мы добьемся победы.
Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу

(Полную версию интервью смотрите в видео)

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