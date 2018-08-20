7 медалей у сборной Беларуси по художественной гимнастике на домашнем этапе Кубка мира - золото, серебро плюс пять бронзовых наград. Отметим, третье место Екатерины Галкиной в индивидуальном многоборье. Это олимпийская дисциплина. Главный старт нынешнего сезона - чемпионат мира, который пройдет в Болгарии с 10 по 16 сентября.