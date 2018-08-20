ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

7 медалей у сборной Беларуси по художественной гимнастике на домашнем этапе Кубка мира

7 медалей у сборной Беларуси по художественной гимнастике на домашнем этапе Кубка мира - золото, серебро плюс пять бронзовых наград. Отметим, третье место Екатерины Галкиной в индивидуальном многоборье. Это олимпийская дисциплина. Главный старт нынешнего сезона - чемпионат мира, который пройдет в Болгарии с 10 по 16 сентября.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все