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7 тур чемпионата Беларуси по футболу завершится четырьмя матчами
Сегодня сыграют призеры минувшего розыгрыша и действующий чемпион. Брестское "Динамо" будет гостить в Бобруйске у аутсайдера первенства "Белшины". У оппонента два балла после 6 игр, у "бело-голубых" 7 очков и 14-я позиция.
Удастся ли гостям поправить положение, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Также спортивный канал покажет еще три встречи. Следом "Витебск" - "Славия", БАТЭ - "Неман" и центральным обещает стать противостояние в Солигорске - местный "Шахтер" примет "Ислочь". К слову, "волки" вчера опустились на третью строчку, на второй оказался жодинский "Торпедо-БелАЗ", разгромивший 5:2 "Минск", в лидерах по-прежнему "Слуцк", обыгравший накануне 2:1 столичное "Динамо".
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