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7-й этап Кубка мира по биатлону продолжится 22 января двумя гонками - мужским масс-стартом и женской эстафетой
Две гонки сегодня ожидают поклонников биатлона в рамках 7-го этапа Кубка мира. И в обоих есть белорусский интерес. Первыми на лыжню отправятся мужчины. Масс-старт готовится бежать капитан нашей сборной Антон Смольский, который здорово выступил в Рупольдинге. Но в Антхольце пока на пьедестал не поднимался. В 14:40 прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5".
Также на спортивном канале в 16:50 начинаем следить за женской эстафетой, на которую тренерский штаб возлагает большие надежды. В составе две олимпийские чемпионки Пхенчхана - Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, а также Анна Сола и Елена Кручинкина. Верим, что заключительные гонки перед Белыми играми сложатся успешно для наших спортсменов!
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