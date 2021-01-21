7-й этап Кубка мира. Женская индивидуальная гонка

Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в итальянском Антхольце стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Австрийская спортсменка Лиза-Тереза Хаузер стала победительницей. Второй результат показала украинка Юлия Джима. Третье место за француженкой Анаис Шевалье-Буше. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Олимпийская чемпионка замкнула топ-8. Анна Сола финишировала 32-й, Ирина Кривко завершила гонку на 42-й позиции, Елена Кручинкина - 72-я в итоговом протоколе. Всего стартовали 96 участниц. Индивидуальная гонка у мужчин состоится завтра. Также в программе итальянского этапа масс-старты и эстафеты.