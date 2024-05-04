7-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 4 мая

Программа 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершится 4 мая тремя матчами. Откроет заключительный день встреча в Новополоцке, где "Нафтан" примет "Гомель". Стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Двумя часами позднее лидер турнирной таблицы - мозырская "Славия" - постарается продлить свою беспроигрышную серию до семи матчей и на выезде обыграть "Слуцк". Прямую трансляцию этого поединка покажет телеканал "Беларусь 5" в 16:30.