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7-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 4 мая

Программа 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершится 4 мая тремя матчами. Откроет заключительный день встреча в Новополоцке, где "Нафтан" примет "Гомель". Стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Двумя часами позднее лидер турнирной таблицы - мозырская "Славия" - постарается продлить свою беспроигрышную серию до семи матчей и на выезде обыграть "Слуцк". Прямую трансляцию этого поединка покажет телеканал "Беларусь 5" в 16:30.

А в завершении футбольной субботы дзержинский "Арсенал" дома сыграет с брестским "Динамо". Старт игры в 18:30.

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