800 участников собрала "Витебская лыжня"

Не только с пользой провести время, но и сравнить силы на дистанции вызвались 80 команд. Это сборные областных и районных органов власти, предприятий и учебных заведений Витебской области. Самым зрелищным видом программы стала лыжная эстафета. Победителей определили также в конкурсе: снежных фигур, соревнованиях по мини-футболу, перетягиванию каната и гиревому спорту. Областной спортивный праздник прошел на лыжероллерной трассе в Городке.

И спортсменов, и болельщиков на "Лыжне" развлекали творческие коллективы. Зрелищными получились показательные выступления десантников и кинологов. Работали торговые точки.