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8 этап Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити сегодня продолжится гонками преследования

У женщин за белорусскую команду выступят Дарья Юркевич и Анна Сола. Прямая трансляция в 19:45, а в 00:05 в мужском пасьюте на лыжню отправится Максим Воробей.

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