8 медалей завоевали белорусы на юношеском чемпионате мира по современному пятиборью

У белорусского современного пятиборья большое будущее. Сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали триумфаторов юношеского чемпионата мира. Наша команда завоевала 8 медалей, 4 из которых высшей пробы. Победительницей планетарного форума среди атлетов до 17 лет стала Мира Бурая. Она лучшая в индивидуальных соревнованиях по итогам троеборья и в командном первенстве. В миксте у девушки серебро. Также на высшую ступень пьедестала в эстафете поднялись Александра Ляшенко и Елизавета Лавринович. Среди спортсменов до 19 лет (они выступали в четырех дисциплинах - Анастасия Малашенока стала бронзовым призером в личном зачете, а в смешанной эстафете с Иваном Прытковым привезла золото.