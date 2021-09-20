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8 медалей завоевали белорусы на юношеском чемпионате мира по современному пятиборью

У белорусского современного пятиборья большое будущее. Сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали триумфаторов юношеского чемпионата мира. Наша команда завоевала 8 медалей, 4 из которых высшей пробы. Победительницей планетарного форума среди атлетов до 17 лет стала Мира Бурая. Она лучшая в индивидуальных соревнованиях по итогам троеборья и в командном первенстве. В миксте у девушки серебро. Также на высшую ступень пьедестала в эстафете поднялись Александра Ляшенко и Елизавета Лавринович. Среди спортсменов до 19 лет (они выступали в четырех дисциплинах - Анастасия Малашенока стала бронзовым призером в личном зачете, а в смешанной эстафете с Иваном Прытковым привезла золото.

В будущем подрастающее поколение сможет составить конкуренцию опытным спортсменам в борьбе и за путевки на Олимпиаду, но, вероятно, что произойдет это не раньше 2028 года при отборе на Игры в Париж.

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