8-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 12 мая

Программа 8-го тура чемпионата страны по футболу завершится в воскресенье, 12 мая, сразу тремя матчами.

Откроет футбольный день поединок в Молодечно, где "Ислочь" сыграет против действующего триумфатора первенства - "Динамо-Минска". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Двумя часами позднее "Торпедо-БелАЗ" постарается продлить свою беспроигрышную серию до четырех матчей и дома обыграть новополоцкий "Нафтан". А в завершение дня лидер турнирной таблицы - мозырская "Славия" - при родных трибунах встретится с гродненским "Неманом", начало в 20:00.