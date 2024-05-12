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8-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 12 мая
Программа 8-го тура чемпионата страны по футболу завершится в воскресенье, 12 мая, сразу тремя матчами.
Откроет футбольный день поединок в Молодечно, где "Ислочь" сыграет против действующего триумфатора первенства - "Динамо-Минска". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.
Двумя часами позднее "Торпедо-БелАЗ" постарается продлить свою беспроигрышную серию до четырех матчей и дома обыграть новополоцкий "Нафтан". А в завершение дня лидер турнирной таблицы - мозырская "Славия" - при родных трибунах встретится с гродненским "Неманом", начало в 20:00.
Прямую трансляцию матчей в Жодино и Мозыре смотрите на телеканале "Беларусь 5".
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