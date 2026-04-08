9 апреля хоккейное минское "Динамо" откроет второй раунд Кубка Гагарина с титулованным "Ак Барсом"
Автор:Андрей Козлов
9 апреля вся Беларусь будет болеть за минское "Динамо", которое откроет второй раунд Кубка Гагарина противостоянием с титулованным казанским "Ак Барсом".
Белорусская команда уже обрела статус народной, но все игроки, тренеры и руководство клуба хотят сделать еще больший шаг, тем более когда у них такая армия поклонников по всей стране (подробности в видео).