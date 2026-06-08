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9 июня сборная Беларуси по футболу сыграет против Буркина-Фасо
9 июня в Минске очередной вечер большого футбола. После успеха в игре против Сирии (Беларусь победила 4:1) болельщики ожидают от команды Виктора Ганчаренко в поединке с Буркина-Фасо не меньшей результативности.
Сборная Буркина-Фасо приезжает в Беларусь после выездного поражения от России 3:0. Будут ли перестановки у соперника, изменится ли схема игры? Ответы зрители узнают перед стартом игры, но однозначно можно сказать, что на счет не стоит обращать внимание, ведь соперник серьезный - это одна из сильнейших команд Африканского континента.
Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
"Это проверка наших возможностей. В Буркина-Фасо достаточно футболистов, которые играют в Европе, это тоже такой своеобразный опыт. В любом случае это практика игры национальной сборной, особенно на большом прекрасном стадионе. Самое главное, что мы получаем очень много пищи для размышления - это и характеры игроков в каких-то ситуациях, и какие-то сочетания, и умение терпеть. Любой спарринг полезен".
Белорусская команда играла против африканских 5 раз. Каждая встреча - это борьба, стыки и практически всегда ничейный результат. Пора переписывать статистику.
"Мы говорим о том, что Сирия достаточно слабый соперник, и Буркина-Фасо где-то будет посильнее, но могу сказать, что в рейтинге мы где-то все плюс-минус рядом находимся. Нам нельзя обесценивать победу над Сирией. Почему? Потому что за последние 9 матчей Сирия пропустила только 4 мяча, а мы в одном матче забили 4, поэтому давайте ценить труд ребят, которые достаточно качественно поработали в предыдущем матче", - отметил Виктор Ганчаренко.
Факт
Ожидается большее количество зрителей, чем на игре против Сирии, а тогда на трибунах было почти 14 тыс. человек.
Андрей Василевич, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола, рассказал, что организаторы матча подготовили для болельщиков различные зоны активностей, в которых могут поучаствовать и взрослые, и дети. Перед матчем состоится автограф-сессия Влада "Белаза" Ковалева - самого титулованного бойца в Беларуси.
Стартовый свисток в игре Беларусь - Буркина-Фасо прозвучит в 19:30. Поединок будет принимать Национальный футбольный стадион.