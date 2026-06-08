9 июня сборная Беларуси по футболу сыграет против Буркина-Фасо

9 июня в Минске очередной вечер большого футбола. После успеха в игре против Сирии (Беларусь победила 4:1) болельщики ожидают от команды Виктора Ганчаренко в поединке с Буркина-Фасо не меньшей результативности.

Сборная Буркина-Фасо приезжает в Беларусь после выездного поражения от России 3:0. Будут ли перестановки у соперника, изменится ли схема игры? Ответы зрители узнают перед стартом игры, но однозначно можно сказать, что на счет не стоит обращать внимание, ведь соперник серьезный - это одна из сильнейших команд Африканского континента.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Это проверка наших возможностей. В Буркина-Фасо достаточно футболистов, которые играют в Европе, это тоже такой своеобразный опыт. В любом случае это практика игры национальной сборной, особенно на большом прекрасном стадионе. Самое главное, что мы получаем очень много пищи для размышления - это и характеры игроков в каких-то ситуациях, и какие-то сочетания, и умение терпеть. Любой спарринг полезен".

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a53a80-2e85-4f0d-bae8-17fdefadcf7e/conversions/be451745-a2ba-4517-ae75-6aa90784f924-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a53a80-2e85-4f0d-bae8-17fdefadcf7e/conversions/be451745-a2ba-4517-ae75-6aa90784f924-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a53a80-2e85-4f0d-bae8-17fdefadcf7e/conversions/be451745-a2ba-4517-ae75-6aa90784f924-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67a53a80-2e85-4f0d-bae8-17fdefadcf7e/conversions/be451745-a2ba-4517-ae75-6aa90784f924-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская команда играла против африканских 5 раз. Каждая встреча - это борьба, стыки и практически всегда ничейный результат. Пора переписывать статистику.

"Мы говорим о том, что Сирия достаточно слабый соперник, и Буркина-Фасо где-то будет посильнее, но могу сказать, что в рейтинге мы где-то все плюс-минус рядом находимся. Нам нельзя обесценивать победу над Сирией. Почему? Потому что за последние 9 матчей Сирия пропустила только 4 мяча, а мы в одном матче забили 4, поэтому давайте ценить труд ребят, которые достаточно качественно поработали в предыдущем матче", - отметил Виктор Ганчаренко.

Факт Ожидается большее количество зрителей, чем на игре против Сирии, а тогда на трибунах было почти 14 тыс. человек.

Андрей Василевич, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола, рассказал, что организаторы матча подготовили для болельщиков различные зоны активностей, в которых могут поучаствовать и взрослые, и дети. Перед матчем состоится автограф-сессия Влада "Белаза" Ковалева - самого титулованного бойца в Беларуси.