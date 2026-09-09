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9 сентября стартует новый сезон белорусской хоккейной экстралиги

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Белорусская экстралига ярко открывает новый сезон. Четыре матча запланированы на стартовый день хоккейного чемпионата страны. Начнется все в Солигорске, где в 18:30 местный "Шахтер" примет Новополоцкий "Химик".

Следом, в 19:00, барановичский "Авиатор" сыграет с "Могилевом", а смоленский "Славутич" столкнется со жлобинским "Металлургом".

Завершится игровой день в Орше: "Локомотив" при родных трибунах схлестнется со столичной "Юностью". Это противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание - в 20:10.

Разделы:

СпортХоккей

Теги:

Экстралига
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