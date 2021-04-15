Чуть менее 100 дней до старта Олимпийских игр в Токио, однако впервые за последние десятилетия в столице ближайшего спортивного праздника об этом самом празднике почти ничего и не напоминает. Сейчас оргкомитет занят тем, чтобы Игры вовсе не отменили, постоянно переносит либо отменяет различные церемониальные мероприятия, а большая часть общества в Японии выступает за полную отмену токийской Олимпиады. И все это в атмосфере беспрецедентных ковидных мер, которые будут предприниматься в дни проведения соревнований. В том числе и об этом говорили сегодня в рамках Международной научно-практической конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Все подробности в нашем репортаже.

Также стремительно, как в этой части света восходит солнце, как работает камера местной съемочной группы, приближается летняя Олимпиада в Токио. Когда-то, когда токийские Игры уйдут в историю, то ковидную составляющую мы будем вряд ли вспоминать. Но пока новости с медицинским контекстом под номером один.

Кроме того что столица Японии в климатическом плане в эти дни похожа на нашу, сразу заметно, что все горожане находятся в защитных масках. Власти Токио, которые очень хотят провести Олимпиаду, делают все возможное, чтобы она состоялась. Но общество общего решения пока для себя не выработало.



Более двух третей японцев проголосовали за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио, сообщает проводившее соответствующий опрос агентство Kyodo. 39,2% респондентов хотят полностью отменить Игры. 32,8% участников опроса проголосовали за еще один перенос сроков Олимпиады. 24,5% опрошенных японцев выступают за проведение соревнований в планируемые сроки.

В антураже борьбы с COVID олимпийский праздник не получается. Ранее проведение эстафеты олимпийского огня в японской Осаке отменено из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом - во всем мире сейчас говорят о его третьей волне. Сегодня же в очередной раз появилась новость о возможной отмене Олимпиады.

Олимпийские игры в условиях COVID-19

Спортсмены, которые приедут в олимпийский Токио этим летом, ощутят на себе беспрецедентные действия по безопасности эпидемиологической обстановки. Меры призваны максимально исключить возможность заражения COVID-19: это изоляция, многократные тестирования и ограничения в передвижении. Об этом говорили сегодня в рамках Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио", которая состоялась в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Белорусы продолжают завоевывать лицензии на Олимпиаду в Токио