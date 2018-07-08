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9 июля на "Беларусь 5" - cтатусный матч с участием Александры Саснович в 1/8 финала Уимблдона

Статусный матч с участием Александры Саснович в 1/8 финала Уимблдона покажет телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире завтра, 9 июля. Ориентировочное начало трансляции из Великобритании в 13:30. Соперница - Елена Остапенко из Латвии. 

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